На Україну насуваються циклони: синоптикиня спрогнозувала, яка погода чекає на українців 14 лютого

Погода в Україні різко зміниться через активні циклони. Прогнозують сильні опади, налипання мокрого снігу та штормові пориви вітру.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Відлига

Відлига / © УНІАН

В Україні у суботу, 14 лютого, погоду визначатиме циклон із центром у районі Дніпропетровської області.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, циклонзумовить дощі у східних, південних та подекуди центральних регіонах. Невеликі опади можливі також на заході країни. На півночі очікується хмарна й волога погода, місцями туман.

Температура повітря істотно не зміниться — збережеться відлига. В більшості областей прогнозують невеликі плюсові показники, а на півдні стовпчики термометрів можуть підніматися до +5…+10 градусів.

Разом із потеплінням синоптикиня попереджає про супутні ризики: активне танення снігу й льоду, сходження снігових мас із дахів, утворення бурульок та крижаних ділянок під водою на тротуарах. У Карпатах зростає небезпека сходження лавин.

У Києві 14 лютого буде тепло — вдень повітря прогріється приблизно до +3 градусів.

Уже в неділю, 15 лютого, в Україну зайде новий активний циклон. Прогнозують мокрий сніг, налипання снігу, сильні опади, поривчастий вітер місцями до штормових значень і хуртовини. На півдні та сході можливі значні дощі.

Після зміщення циклону на північний схід, 16–17 лютого в Україні очікується похолодання.

«Похолодання буде відчутним, проте не минулих масштабів, помірніше», — додала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що аномальне лютневе потепління в Україні невдовзі змінять нічні морози до -18 градусів. Першими дихання арктичного антициклону відчують жителі західних, північних та Вінницької областей.

