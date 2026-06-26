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На Україну насувається африканська спека: коли температура сягне майже +40°С
В Україну насувається спекотна повітряна маса з півночі Африки. Синоптики прогнозують до +38° та попереджають про можливі наслідки для інфраструктури й населення.
До України наприкінці червня надійде хвиля дуже спекотного повітря з півночі Африки. У низці регіонів температура вдень сягатиме +35…+38°С.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За даними синоптиків, причиною різкого підвищення температури стане надходження в Україну розпеченого повітря з північних районів Африки, яке рухатиметься через південну та центральну частини Європи.
28–30 червня в Україні очікується сильна спека. Так, 28 червня температура повітря +35…+38° прогнозується у західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині. 29–30 червня така ж спека охопить Правобережжя країни.
У Гідрометцентрі попереджають, що екстремально високі температури можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних підприємств, а також вплинути на роботу залізничного та автомобільного транспорту. Крім того, сильна спека може негативно позначитися на життєдіяльності населення.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що від 26 червня в Україні стане спекотніше. В західних областях протягом дня очікується від +28 до +34 градусів тепла, на півдні близько +30 градусів, а в більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 градусів вище нуля.