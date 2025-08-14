На Україну насувається антициклон Julia: що він принесе

Погода в Україні / © Pixabay

На країну насувається антициклон Julia — 15 серпня він уже буде в Україні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

«15 серпня — антициклон Julia в Україні. Тому в п’ятницю повсюди буде суха, переважно сонячна погода. Температура повітря +23+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів», — пише вона.

Діденко звертає увагу, що +30 градусів — буде лише на Закарпатті та в Криму!

Синоптикиня додала, що спека ще обіцяє прийти, але поки що — температурний комфорт.

За прогнозом Діденко, у Києві 15 серпня без опадів, близько +25 градусів.

