- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 380
- Час на прочитання
- 1 хв
На Україну насувається антициклон Julia: що він принесе
В Україні у п’ятницю, 15 серпня, повсюди буде суха, переважно сонячна погода. Температура повітря +23+28 градусів.
На країну насувається антициклон Julia — 15 серпня він уже буде в Україні.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.
«15 серпня — антициклон Julia в Україні. Тому в п’ятницю повсюди буде суха, переважно сонячна погода. Температура повітря +23+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів», — пише вона.
Діденко звертає увагу, що +30 градусів — буде лише на Закарпатті та в Криму!
Синоптикиня додала, що спека ще обіцяє прийти, але поки що — температурний комфорт.
За прогнозом Діденко, у Києві 15 серпня без опадів, близько +25 градусів.
Раніше синоптикиня Наталія Голеня розповіла, коли Україну накриє нова хвиля спеки.