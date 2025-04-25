На Україну насувається небезпека: які регіони найбільше постраждають від негоди

Гроза в Україні / © Associated Press

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Синоптики попередили, що 25 квітня Україну накриє негода, яка охопить значну частину країни. Найбільше постраждають західні, північні та центральні області, де очікуються грози та зливи.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

«25 квітня у західних, північних та центральних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.

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Синоптики також зазначили, що 25 квітня Україну чекає нестійка погода через вплив північно-західного атмосферного фронту. Вночі дощі почнуться на Волині та Рівненщині, а вдень опади поширяться майже на всю країну — місцями з грозами.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, якою буде погода цього тижня і коли прийде похолодання.