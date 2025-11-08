ТСН у соціальних мережах

354
1 хв

На Україну насувається небезпека: синоптики розповіли деталі

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Софія Бригадир
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Туман

Туман / © unsplash.com

У ніч проти 9 листопада та вранці в окремих регіонах України очікується густий туман. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, туман спостерігатиметься на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах. Місцями видимість знижуватиметься до 200–500 метрів, що ускладнить рух транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що 9–10 листопада Україну перетне атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі на Закарпаття, до Карпат, південних та центральних областей, а 10 листопада — і на схід країни. У гірських районах опади можуть перейти в мокрий сніг.

