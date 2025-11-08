- Дата публікації
На Україну насувається небезпека: синоптики розповіли деталі
Оголошено жовтий рівень небезпеки.
У ніч проти 9 листопада та вранці в окремих регіонах України очікується густий туман. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, туман спостерігатиметься на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах. Місцями видимість знижуватиметься до 200–500 метрів, що ускладнить рух транспорту.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що 9–10 листопада Україну перетне атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі на Закарпаття, до Карпат, південних та центральних областей, а 10 листопада — і на схід країни. У гірських районах опади можуть перейти в мокрий сніг.