Укрaїнa
529
1 хв

На Україну насувається небезпека: синоптики розповіли деталі

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Софія Бригадір
Туман

Туман / © unsplash.com

Вночі та вранці 29 листопада в Україні очікується туман. За прогнозом, видимість місцями знизиться до 200–500 метрів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — зазначили синоптики.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики Українського гідрометцентру зробили прогноз погоди на грудень. Очікується, що перший місяць зими принесе сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг — тумани та ожеледь.

529
