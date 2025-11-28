- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 529
- Час на прочитання
- 1 хв
На Україну насувається небезпека: синоптики розповіли деталі
Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Вночі та вранці 29 листопада в Україні очікується туман. За прогнозом, видимість місцями знизиться до 200–500 метрів.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
«І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — зазначили синоптики.
Нагадаємо, синоптики Українського гідрометцентру зробили прогноз погоди на грудень. Очікується, що перший місяць зими принесе сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг — тумани та ожеледь.