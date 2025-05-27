На Україну насувається негода: де 27 травня будуть дощі та шквали

Негода. / © Pexels

Реклама

У вівторок, 27 травня, низку регіонів України накриє негода - дощитиме і буде сильний вітер. Хоча температура повітря буде комфортною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попередження про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей. У Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях - значні дощі. На Лівобережжі країни пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки.

Реклама

© Укргідрометцентр

За прогнозом синоптиків, лише на сході та північному сході країни без опадів.

Вдень на заході, у Житомирській та Вінницькій областях стовпчики термометрів покажуть +14-19°. Тепліше буде східних та Сумській областях - 24-29° тепла. На решті території температура повітря буде +18-23°.

Погода в Україні 27 травня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом на літо 2025-го. Так, вони попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів. Оскільки торік влітку погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, то цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.

Дата публікації 11:03, 27.04.25 Кількість переглядів 666 На Київщині вирував торнадо