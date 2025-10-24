ТСН у соціальних мережах

На Україну насувається небезпека: де очікувати штормовий вітер та зливи 24 жовтня

Через негоду в Україні можливі ускладнення руху транспорту та перебої у роботі комунальних служб.

Софія Бригадир
Негода

Негода / © Associated Press

У п’ятницю, 24 жовтня, в Україні прогнозують небезпечні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 25 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На Правобережній Україні вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с, а на високогір’ї Карпат — до 25 м/с.

У Карпатах та на Закарпатті прогнозують значні опади у вигляді дощу. Через негоду оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту», — зазначили синоптики.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні 24 жовтня в Україні буде хмарно, місцями очікуються дощі з грозами. Вітер південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с.

