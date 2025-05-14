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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1951
Час на прочитання
1 хв

На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть дощі, сніг і шквали

В низці областей України оголошено І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вітер.

Вітер. / © Associated Press

У четвер, 15 травня, в Україні вируватиме негода. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища у низці областей.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"15 травня вдень в Україні, крім південного сходу і північного заходу, пориви вітру 15-20 м/с", - попереджають синоптики.

Крім того, а Карпатах впродовж доби пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. У гірському регіоні вдень буде дощ та навіть мокрий сніг.

В Україні прогнозують небезпечні та стихійні явища. / © Укргідрометцентр

В Україні прогнозують небезпечні та стихійні явища. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що до України надійде атмосферний фронт. На територію країни продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт, яка, зокрема, принесе опади.

Окрім того, за інформацією синоптиків, в Україні тепла весна затримується. Погода у травні 2025 року поки не тішить теплом. Тим часом червень, за даними фахівців, розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1951
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