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На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть дощі, сніг і шквали
В низці областей України оголошено І рівень небезпеки.
У четвер, 15 травня, в Україні вируватиме негода. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища у низці областей.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"15 травня вдень в Україні, крім південного сходу і північного заходу, пориви вітру 15-20 м/с", - попереджають синоптики.
Крім того, а Карпатах впродовж доби пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. У гірському регіоні вдень буде дощ та навіть мокрий сніг.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що до України надійде атмосферний фронт. На територію країни продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт, яка, зокрема, принесе опади.
Окрім того, за інформацією синоптиків, в Україні тепла весна затримується. Погода у травні 2025 року поки не тішить теплом. Тим часом червень, за даними фахівців, розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань.