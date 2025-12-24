На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть сніг і хуртовина

Собака. / © Associated Press

У середу, 24 грудня, в Україні буде зимова погода — з морозом, а місцями — ще й зі снігом та ожеледицею.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В Карпатах та на Прикарпатті хмарно, помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території країни хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень в Карпатах місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Окрім того, очікується хуртовина.

Вдень у більшості областей температура повітря становитиме 1-6° морозу. На Закарпатті та на півдні стовпчики термометрів покажуть 0-5° тепла.

Прогноз погоди в Україні \24 грудня. / © Укргідрометцентр

У Києві та у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями був невеликий сніг, але вдень — без опадів.

Температура повітря на Київщині вдень буде 1-6° морозу. У столиці очікується 4-6° морозу.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня повідомляла про те, що сніг і морози наступають. Похолодання відбуватиметься завдяки надходженню холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря. Вже від 24 грудня відбудеться перехід температурного режиму на зимовий.