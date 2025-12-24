- Дата публікації
На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть сніг і хуртовина
У більшості областей вдень буде морозна погода, але місцями досі «плюсова» температура.
У середу, 24 грудня, в Україні буде зимова погода — з морозом, а місцями — ще й зі снігом та ожеледицею.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
В Карпатах та на Прикарпатті хмарно, помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території країни хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень в Карпатах місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Окрім того, очікується хуртовина.
Вдень у більшості областей температура повітря становитиме 1-6° морозу. На Закарпатті та на півдні стовпчики термометрів покажуть 0-5° тепла.
У Києві та у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями був невеликий сніг, але вдень — без опадів.
Температура повітря на Київщині вдень буде 1-6° морозу. У столиці очікується 4-6° морозу.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня повідомляла про те, що сніг і морози наступають. Похолодання відбуватиметься завдяки надходженню холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря. Вже від 24 грудня відбудеться перехід температурного режиму на зимовий.