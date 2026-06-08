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На Україну насувається погодний удар: синоптики оголосили штормове попередження
Початок нового робочого тижня не принесе українцям у деяких регіонах довгоочікуваного сонця.
Українцям варто готуватися до ще одного дня з дощами та грозами. Синоптики попереджають про небезпечні явища одразу в кількох регіонах.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
«Вдень, 8 червня, на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Україні протягом тижня прогнозують спеку до +33 градусів, грозові дощі, град і шквали.
За прогнозами метеоролога Кібальчича, погодні умови формуватимуться під впливом атмосферних фронтів та нестійких повітряних мас. Через це в багатьох областях у денні години проходитимуть короткочасні дощі з грозами. Під час негоди можливі шквали та град.