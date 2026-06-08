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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
238
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1 хв

На Україну насувається погодний удар: синоптики оголосили штормове попередження

Початок нового робочого тижня не принесе українцям у деяких регіонах довгоочікуваного сонця.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Associated Press

Українцям варто готуватися до ще одного дня з дощами та грозами. Синоптики попереджають про небезпечні явища одразу в кількох регіонах.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«Вдень, 8 червня, на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні протягом тижня прогнозують спеку до +33 градусів, грозові дощі, град і шквали.

За прогнозами метеоролога Кібальчича, погодні умови формуватимуться під впливом атмосферних фронтів та нестійких повітряних мас. Через це в багатьох областях у денні години проходитимуть короткочасні дощі з грозами. Під час негоди можливі шквали та град.

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Дата публікації
Кількість переглядів
238
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