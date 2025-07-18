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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну насувається різке похолодання до +13 °C — кому варто підготуватися

Після тривалої спеки до України наближається різка зміна погоди. Перший день серпня принесе різке похолодання — особливо на заході країни.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Похолодання

Похолодання

Вже 1 серпня в Україні очікується суттєве зниження температури після тривалої спеки. У деяких регіонах температура повітря може знизитися до +13…+14 градусів.

Про це стало відомо з інформації порталу Ventusky.

Найпрохолодніше, згідно з температурною картою, буде в західній частині країни. Зокрема, на Закарпатті вдень очікується близько +13 градусів. У центральних регіонах також стане значно прохолодніше — у Києві прогнозують до +20 градусів тепла. На півдні країни температура залишиться вищою — до +24 градусів. В західних областях прогнозуються дощі.

Водночас офіційний прогноз від Укргідрометцентру щодо цього похолодання наразі відсутній.

Температурна карта України на 1 серпня

Температурна карта України на 1 серпня

Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди 19 липня. В деяких регіонах оголошено І рівень небезпеки.

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