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- Укрaїнa
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На Україну насувається різке похолодання до +13 °C — кому варто підготуватися
Після тривалої спеки до України наближається різка зміна погоди. Перший день серпня принесе різке похолодання — особливо на заході країни.
Вже 1 серпня в Україні очікується суттєве зниження температури після тривалої спеки. У деяких регіонах температура повітря може знизитися до +13…+14 градусів.
Про це стало відомо з інформації порталу Ventusky.
Найпрохолодніше, згідно з температурною картою, буде в західній частині країни. Зокрема, на Закарпатті вдень очікується близько +13 градусів. У центральних регіонах також стане значно прохолодніше — у Києві прогнозують до +20 градусів тепла. На півдні країни температура залишиться вищою — до +24 градусів. В західних областях прогнозуються дощі.
Водночас офіційний прогноз від Укргідрометцентру щодо цього похолодання наразі відсутній.
Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди 19 липня. В деяких регіонах оголошено І рівень небезпеки.