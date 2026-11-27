Погода в Україні / © ТСН

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В Україну зі Скандинавії наближається антициклон Manuel, який принесе зменшення хмарності, збільшення атмосферного тиску та посилення морозів. Уже найближчими вихідними на більшій частині території країни переважатиме суха погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні

У суботу, 28 листопада, опади ймовірні лише на південному заході та крайньому півдні України. В інших регіонах буде сухо, місцями з’являтиметься сонце. Водночас через взаємодію антициклону та циклонічних процесів на заході й півдні країни посилиться східний вітер.

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У ніч проти суботи температура повітря становитиме 2–7 градусів морозу, вдень — 1–5 градусів нижче нуля. Дещо тепліше буде у південних областях та на Закарпатті.

У неділю, 29 листопада, вплив антициклону посилиться. Опадів не прогнозують на всій території України, натомість утримуватимуться невеликі та помірні морози.

Антициклон Manuel на синоптичній карті Європи. Фото: Deutscher Wetterdienst

Погода в Києві

У столиці протягом вихідних очікується суха погода із сонячними проясненнями. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 3–5 градусів морозу, вдень — до 1–3 градусів нижче нуля. Синоптикиня також попередила про слизькі дороги.

За прогнозом Діденко, у першій половині наступного тижня морози в Україні посиляться, а вже у другій — холод поступово відступатиме.

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Також Наталка Діденко нагадала, що в суботу, 28 листопада, в Україні вшановуватимуть пам’ять жертв Голодоморів, та закликала українців о 16:00 запалити свічку пам’яті.

«Ми всіх своїх пам’ятаємо…», — додала синоптикиня.

Якою буде зима в Україні — останні новини

Нагадаємо, за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, зима 2026–2027 років в Україні буде на 1,5–2 градуси теплішою за кліматичну норму. У грудні синоптики не очікують різких температурних коливань та аномальної кількості опадів. Сніговий покрив має утворитися в більшості областей, за винятком південних регіонів, де це відбувається не щороку.

Також за попереднім прогнозом метеорологічного сервісу Wisemeteo, найвідчутніші морози цієї зими очікуються у січні та першій половині лютого. У Києві похолодання прогнозують після 21 грудня, а вже у другий тиждень січня нічна температура може опуститися до −12 градусів. Водночас морозні періоди чергуватимуться з потепліннями.

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