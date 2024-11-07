На Україну насувається хмара брудного повітря: де вже спостерігається тимчасове погіршення (карта)

Наразі в Києві середній рівень забрудненості.
У столиці України спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
Про це заявили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірна причина тимчасового погіршення стану повітря – транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи", – повідомили в КМДА.
У разі подальшого погіршення стану повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати на максимум.
Станом на 23:00 7 листопада хмара вже зачепить Львів і північні області, а завтра зранку, згідно з інформацією погодного радару, розповсюдиться на половину України.
Раніше у Києві виникла страшенна тиснява в метро після 8 годин тривоги.
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