На Україну насувається небезпечна хмара брудного повітря: які області вона накриє

Очікується, що 15 листопада в Україні рівень забруднення повітря через "брудну хмару" досягне небезпечних показників.

До України 12 листопада прибуде небезпечна "брудна хмара" з Європи. 15 листопада її вплив охопить усі західні та частину центральних областей.

Про це свідчать дані радару погоди Ventusky.

Згідно з прогнозами погодного радара, "брудна хмара" подекуди накриє Закарпаття, Львівщину та Чернівецьку область.

14 листопада "брудна хмара" досягне Тернопільщини, Волині та Рівненщини.

15 листопада значне погіршення якості повітря очікується в усіх західних та частині центральних областей, зокрема в Житомирі та Вінниці, куди дійде "брудна хмара". Показник забруднення повітря досягне 52 мкг/м3, що є небезпечним для чутливих груп населення.

Нагадаємо, 11 листопада в Україні буде без опадів, оскільки триває вплив антициклону.

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