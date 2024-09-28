На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть дощі та шквали

Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпеки.

У неділю, 29 вересня, в низці областей України буде негода. Синоптики повідомляють про грози та шквали.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"29 вересня в західних областях (крім Волинської та Хмельницької областей) - значні дощі. Вдень в західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

На заході країни оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Натомість II рівень небезпеки синоптики оголосили в Карпатах. У регіоні прогнозують сильні дощі.

В Україні на 29 вересня оголосили штормове попередження. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомили про погіршення погоди в Україні. На заході та півночі країни буде відчутне зниження температури, а у Карпатах навіть може піти мокрий сніг.

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