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На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть дощі та шквали

На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть дощі та шквали

Гроза. / Фото: pixabay.com

Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпеки.

У неділю, 29 вересня, в низці областей України буде негода. Синоптики повідомляють про грози та шквали.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"29 вересня в західних областях (крім Волинської та Хмельницької областей) - значні дощі. Вдень в західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

На заході країни оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Натомість II рівень небезпеки синоптики оголосили в Карпатах. У регіоні прогнозують сильні дощі. 

В Україні на 29 вересня оголосили штормове попередження. / © Укргідрометцентр
В Україні на 29 вересня оголосили штормове попередження. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомили про погіршення погоди в Україні. На заході та півночі країни буде відчутне зниження температури, а у Карпатах навіть може піти мокрий сніг. 

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