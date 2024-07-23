 На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть грози і шквали

У середу, 24 лютого, в низці областей України буде негода. Синоптики повідомляють про грози та шквали.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"24 липня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - повідомляють синоптики.

Через негоду у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

В Україні оголосили штормове попередження 24 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що спека повертається до України. Найвищою буде температура повітря у південній частині - 34-37° тепла.

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