На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть сніг і хуртовина

Мороз - незначний
В Україні у п'ятницю, 3 січня, місцями погіршиться погода. Зокрема, у низці областей буде мокрий та сніг та сильний вітер.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Зокрема, I рівень небезпеки оголошено вночі проти 3 січня на Закарпатті. У регіоні буде значний дощ та мокрий сніг.
В Карпатах вночі буде значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с та хуртовина. Температура впродовж доби становитиме 1-6° морозу.
Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, буде невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.
В Україні температура вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла. Втім, вдень у центральних областях стовпчики термометрів покажуть до +5°. Тим часом на півдні та сході країни вночі температура повітря буде +1-6°, а вдень - +5-10°.
Погода в Києві
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та місцями - ожеледицю на дорогах.
На Київщині температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. В столиці протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть близько 0°.