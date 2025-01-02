На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть сніг і хуртовина

В Україні у п'ятницю, 3 січня, місцями погіршиться погода. Зокрема, у низці областей буде мокрий та сніг та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, I рівень небезпеки оголошено вночі проти 3 січня на Закарпатті. У регіоні буде значний дощ та мокрий сніг.

В Карпатах вночі буде значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с та хуртовина. Температура впродовж доби становитиме 1-6° морозу.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, буде невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

В Україні температура вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла. Втім, вдень у центральних областях стовпчики термометрів покажуть до +5°. Тим часом на півдні та сході країни вночі температура повітря буде +1-6°, а вдень - +5-10°.

Прогноз погоди в Україні на добу 3 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та місцями - ожеледицю на дорогах.

На Київщині температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. В столиці протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть близько 0°.

Читайте також