На Україну насувається негода: в яких регіонах будуть сніг і сильний вітер

В Україні у п'ятницю, 10 січня, місцями погіршиться погода. Зокрема, у низці областей на заході буде мокрий та сніг та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, I рівень небезпеки оголошено на Закарпатті та в Карпатах. У регіоні буде значні опади та сильний вітер.

"На Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади. У західних областях будуть пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, коли до України повернуться морози та сніг. Зокрема, цей тиждень (6-12 січня) буде теплим та з періодичними дощами.

Читайте також: