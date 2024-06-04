На Україну насувається сильна негода: де і коли будуть грози і шквали

Оголошено штормове попередження майже у всій країні.

У середу, 5 червня, в Україні буде негода - грози та шквали у низці областей. Синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які охоплять практично всю територію країни. Лише у Херсонській і Запорізькій областях не буде негоди у середу.

"5 червня в Україні, крім більшості районів південного сходу та півдня, грози. Вдень у більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

В Україні 5 червня буде сильна негода. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 5 червня в Україні будуть грози, вітер та штормове попередження. Денна температура повітря коливатиметься до 20° до 26° тепла.

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