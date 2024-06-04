Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Україну насувається сильна негода: де і коли будуть грози і шквали

На Україну насувається сильна негода: де і коли будуть грози і шквали

Гроза. / Фото: Associated Press

Оголошено штормове попередження майже у всій країні.

У середу, 5 червня, в Україні буде негода - грози та шквали у низці областей. Синоптики оголосили І рівень небезпеки. 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які охоплять практично всю територію країни. Лише у Херсонській і Запорізькій областях не буде негоди у середу. 

"5 червня в Україні, крім більшості районів південного сходу та півдня, грози. Вдень у більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні. 

В Україні 5 червня буде сильна негода. / © Укргідрометцентр
В Україні 5 червня буде сильна негода. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 5 червня в Україні будуть грози, вітер та штормове попередженняДенна температура повітря коливатиметься до 20° до 26° тепла.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація