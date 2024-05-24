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На Україну насувається сильна негода: в яких регіонах будуть грози і шквали

На Україну насувається сильна негода: в яких регіонах будуть грози і шквали

Гроза. / Фото: pixabay.com

Оголошено штормове попередження.

Сьогодні, 24 травня, в Україні буде сильна негода. Синоптики повідомляють про грози та шквали у більшості областей.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

"До кінця доби 24 травня в більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - повідомляють синоптики.

В Україні вируватиме негода 24 травня. / © Укргідрометцентр
В Україні вируватиме негода 24 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Через негоду у низці областей оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповіли про погоду в червні. Зокрема, середня місячна температура буде в межах +19-23°.

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