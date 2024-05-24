На Україну насувається сильна негода: в яких регіонах будуть грози і шквали

Оголошено штормове попередження.
Сьогодні, 24 травня, в Україні буде сильна негода. Синоптики повідомляють про грози та шквали у більшості областей.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.
"До кінця доби 24 травня в більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - повідомляють синоптики.
Через негоду у низці областей оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповіли про погоду в червні. Зокрема, середня місячна температура буде в межах +19-23°.