На Україну насувається сильна негода: в яких регіонах будуть грози і шквали

Сьогодні, 1 червня, в Україні буде негода. Синоптики повідомляють про грози та шквали у низці областей. І рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"1 червня вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях грози", - йдеться у повідомленні.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та в Києві. Також оголошено І рівень небезпеки

"У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 1 червня грози", - попередили синоптики.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в червні в Україні. Синоптики прогнозують, що середня місячна температура в червні буде в межах +19-23°.

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