На Україну насувається сильна негода: де і коли будуть грози та шквали

У неділю, 23 червня, в Україні буде сильна негода. Синоптики повідомляють про грози та шквали у більшості областей.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Синоптики оголосили про І рівень небезпеки у більшості регіонів. Негода частково омине південь і схід.

"23 червня у західних, північних, центральних та Харківській областях - грози. В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали - 15-20 м/с. Вночі та вдень у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях - значний дощ", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні 23 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, 23 червня Україну накриють дощі. На заході денна температура повітря знизиться до +24+27 градусів. На решті території очікується спека до +30+34 градусів.

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