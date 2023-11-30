На Україну насуваються морози до -15, де сніжитиме на початку грудня

Перші дні грудня принесуть до України справжню зимову погоду зі снігом та морозами. Подекуди нічна температура повітря опуститься до -15 градусів, але на півдні традиційно буде тепліше.

Про це представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила у ефірі телемарафону.

Прогноз погоди на грудень

"Найближчим часом погода вже набуватиме повноцінно зимового характеру, але не у всіх областях. Наприклад, для півдня навпаки перші числа грудня будуть відзначатися підвищенням температури, і вже у наступні три дні температура може бути подекуди навіть +9+15 градусів", – розповіла Птуха.

Щодо західних і південних областей, то у перші дні грудня через них пролягатиме атмосферний фронт, тож відповідно очікуються опади.

Де прогнозується сніг

1 грудня опади прогнозуються у більшості областей України, трішки менше – на півдні.

"Це, знову ж таки, опади змішаної фази – це мокрий сніг. Більше до північного кордону – це може бути сніг. А по лінії від Львова до Харкова, то це – змішана фаза опадів. Південніше – це дощ", – повідомила синоптикиня.

Така ситуація утримуватиметься у перші три дні грудня. Трішки менше опадів очікується 4 грудня, вони відійдуть на південний схід.

Коли будуть сильні морози в Україні

Представниця Укргідрометцентру попередила про посилення морозів на заході та півночі країни.

"4 числа вже почне температура знижуватися у більшості регіонів до від’ємних значень. Морози вже будуть надходити і починаючи з 5-6 числа (нічна – ред.) температура повітря у північних і західних областях може опускатися подекуди до 10, а то й 15 градусів морозу. Вдень морозець буде помірний" , – розповіла Птуха.

Щодо півдня, то там від 5-6 грудня денна температура повітря становитиме близько 0 градусів, а в нічні години очікується невеликий мороз.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Початок грудня принесе погодні гойдалки! Синоптики спрогнозували погоду

До слова, раніше Птуха розповіла, якою буде погода в Україні протягом грудня, зазначивши, що цей місяць може виявитися теплішим за норму.

Читайте також: