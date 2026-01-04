На Україну очікують синоптичні гойдалки – подробиці прогнозу погоди

Птах / © Pixabay

В Україні 5 січня більшість західних та північних областей України опиняться під впливом потужної області високого атмосферного тиску, що забезпечить переважно суху погоду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Вона зазначила, що на карті погоди добре видно смугу високого тиску, яка простягається від Португалії та Іспанії через Німеччину та Польщу до України. Водночас північніше та південніше цієї смуги рухаються циклони з атмосферними фронтами, де очікуються опади — сніг або дощ, залежно від температури повітря.

За її словами, на заході та півночі завтра буде сухо, а на півдні й у центральних областях, а також на Донеччині, Луганщині, Чернівецькій області та в районі Карпат пройдуть дощі та сніг.

Діденко розповіла, що температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс шести градусів. У центральних областях — від чотирьох градусів морозу до одного градуса тепла, на півдні буде тепліше — від трьох до семи градусів, а на півдні Криму місцями до десяти градусів.

Згідно з прогнозом синоптикині, у Києві завтра буде переважно сухо. Вночі температура впаде до мінус восьми градусів, вдень очікується близько мінус чотирьох. Через мороз на дорогах можливі ожеледиця та слизькі ділянки. Сніг із циклоном дійде до столиці лише 6 січня.

Синоптикиня зазначила, що тиждень буде синоптично різноманітним і щодня очікуються зміни погоди. Наприкінці тижня ймовірне короткочасне, але сильне похолодання.

5 січня відзначають Голодну кутю, традиційно запарюють пшеницю та тріплять мак, а вже 6 січня — Водохреще. У цей день очікуються невеликі коливання температури та періодичні опади снігу.

