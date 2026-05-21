На Україну після аномальної спеки чекає різка зміна погоди: синоптик здивував прогнозом

Спека / © Associated Press

В Україні завершується нетиповий для травня південно-східний атмосферний процес, який приніс у регіон майже літнє тепло. Уже найближчими днями погода почне змінюватися: після спеки до +30° в країну надходитиме свіжіше повітря з Балтики.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

Синоптик звернув увагу на контрастну погодну ситуацію в Європі. У Лондоні, Парижі та Мадриді найближчими днями очікують сильну спеку — стовпчики термометрів можуть сягати 33–35°. Причиною стане так званий «тепловий купол» — малорухомий потужний антициклон, який надовго утримує гаряче повітря над окремими регіонами. Водночас в Україну почне надходити прохолодніше повітря з Балтики.

Мапа метеорологічних явищ. Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

За словами фахівця, пік тепла припаде на четвер, 22 травня. Середньодобова температура підніметься до 21–22°, що на 4–5 градусів перевищує кліматичну норму та більше відповідає середині літа, ніж кінцю весни.

Уночі прогнозують 12–17° тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 25–30°. При цьому атмосфера залишатиметься нестійкою. Через інтенсивний денний прогрів у другій половині дня формуватиметься купчасто-дощова хмарність. У багатьох областях можливі короткочасні грози та дощі, подекуди — град і шквали до 17–22 м/с.

У суботу, 23 травня, синоптична ситуація почне змінюватися. Холодний фронт із північного заходу принесе грозові дощі та відкриє доступ прохолодним балтійським повітряним масам. Уночі температура становитиме 13–18°, а вдень знизиться до 21–26°.

У неділю, 24 травня, за прогнозом, погоду визначатиме блокуючий антициклон «Zeno». Атмосферний тиск зростатиме, тому істотних опадів не передбачають, а сонячних прояснень побільшає. Водночас свіже повітря продовжить надходити в Україну: вночі очікують 10–15°, удень — 19–24°.

Попередньо синоптики прогнозують, що вже наступного робочого тижня температура в Україні може знизитися ще на 3–5 градусів через активізацію північних циклонів.

«За такої перебудови атмосфері може скластися враження, що травень з квітнем ПОМІНЯЛИСЯ місцями», — зазначив синоптик.

Графік прогнозу погоди / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Нагадаємо, раніше синоптик Семиліт повідомив, що у більшості регіонів України вже настало метеорологічне літо, а погодні процеси набули по-справжньому літнього характеру. Водночас найближчим часом в країні очікується невелике зниження температури.

