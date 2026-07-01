ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
2 хв

На Україну пруть потужний антициклон та аномалії: синоптики попередили про небезпечний удар негоди

Початок липня готує для українців справжні погодні гойдалки від аномальних градусів до сильних злив із градом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики попереджають про зміну погодних умов

Синоптики попереджають про зміну погодних умов / © unsplash.com

Початок липня в Україні буде доволі спекотним, синоптики прогнозують до +38 градусів вище нуля, які вже за кілька днів зміняться різким похолоданням та грозовим фронтом. Синоптики та рятувальники закликають громадян бути максимально обережними через високий ризик лісових пожеж і раптові шквали.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні 1 липня утримається спекотна погода з денною температурою від +30 до +35 градусів. Суттєвих опадів у більшості регіонів не передбачається, винятком стане лише Закарпаття, де можливі точкові дощі з грозами.

Уже 2 липня синоптична ситуація почне змінюватися через наближення холодного атмосферного фронту. Спочатку зниження температури відчують жителі західних областей, а згодом прохолода пошириться на решту території країни. Зміна повітряних мас після тривалої спеки може спровокувати різку негоду — сильні зливи, грози та шквалистий вітер, тому варто бути дуже обережними.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що липень розпочнеться з аномалії тепла.

«У період 1-2 липня, завдяки антициклону „Immanuel, на Черкащині утримається сонячна та спекотна погода. Середньодобова температура на 5-6° вище кліматичної норми. Температура повітря вночі 17-22°, вдень 29-34°. Місцями можливі короткочасні грозові дощі“, — прогнозує Постригань.

За словами метеоролога, 3 липня розпочнеться перебудова синоптичних процесів. Відтак, України опиниться на межі спеки та прохолоди.

«Нестійкість у погоді забезпечуватиме атмосферний розділ з північного заходу», — зауважив метеоролог.

Згідно із прогнозом Українського гідрометцентру, 1 липня в країні переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Парасольки знадобляться лише мешканцям крайніх західних регіонів, де в денні години можливі короткочасні зливи, грози, а подекуди навіть град та рвучкий вітер швидкістю до 20 метрів за секунду. На решті території дутиме помірний східний або південно-східний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Вночі температура повітря по країні становитиме від +18 до +23 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів стрімко піднімуться до позначок від +29 до +34 градусів. Найбільш виснажлива спека охопить південно-західну частину України, де повітря розжариться до екстремальних +35…+38 градусів вище нуля.

Погода в Укаїні 1 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Укаїні 1 липня / © Укргідрометцентр

Через складні погодні умови, ДСНС оголосили жовтий рівень небезпечності для Волинської, Львівської та Закарпатської областей, де очікується штормовий вітер і грози. Водночас для більшої частини країни синоптики та рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка утримається протягом кількох днів.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 1 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 1 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали прогноз погоди для великих міст України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
481
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie