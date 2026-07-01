На Україну пруть потужний антициклон та аномалії: синоптики попередили про небезпечний удар негоди

Синоптики попереджають про зміну погодних умов / © unsplash.com

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Початок липня в Україні буде доволі спекотним, синоптики прогнозують до +38 градусів вище нуля, які вже за кілька днів зміняться різким похолоданням та грозовим фронтом. Синоптики та рятувальники закликають громадян бути максимально обережними через високий ризик лісових пожеж і раптові шквали.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні 1 липня утримається спекотна погода з денною температурою від +30 до +35 градусів. Суттєвих опадів у більшості регіонів не передбачається, винятком стане лише Закарпаття, де можливі точкові дощі з грозами.

Уже 2 липня синоптична ситуація почне змінюватися через наближення холодного атмосферного фронту. Спочатку зниження температури відчують жителі західних областей, а згодом прохолода пошириться на решту території країни. Зміна повітряних мас після тривалої спеки може спровокувати різку негоду — сильні зливи, грози та шквалистий вітер, тому варто бути дуже обережними.

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Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що липень розпочнеться з аномалії тепла.

«У період 1-2 липня, завдяки антициклону „Immanuel, на Черкащині утримається сонячна та спекотна погода. Середньодобова температура на 5-6° вище кліматичної норми. Температура повітря вночі 17-22°, вдень 29-34°. Місцями можливі короткочасні грозові дощі“, — прогнозує Постригань.

За словами метеоролога, 3 липня розпочнеться перебудова синоптичних процесів. Відтак, України опиниться на межі спеки та прохолоди.

«Нестійкість у погоді забезпечуватиме атмосферний розділ з північного заходу», — зауважив метеоролог.

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Згідно із прогнозом Українського гідрометцентру, 1 липня в країні переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Парасольки знадобляться лише мешканцям крайніх західних регіонів, де в денні години можливі короткочасні зливи, грози, а подекуди навіть град та рвучкий вітер швидкістю до 20 метрів за секунду. На решті території дутиме помірний східний або південно-східний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Вночі температура повітря по країні становитиме від +18 до +23 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів стрімко піднімуться до позначок від +29 до +34 градусів. Найбільш виснажлива спека охопить південно-західну частину України, де повітря розжариться до екстремальних +35…+38 градусів вище нуля.

Погода в Укаїні 1 липня / © Укргідрометцентр

Через складні погодні умови, ДСНС оголосили жовтий рівень небезпечності для Волинської, Львівської та Закарпатської областей, де очікується штормовий вітер і грози. Водночас для більшої частини країни синоптики та рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка утримається протягом кількох днів.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 1 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали прогноз погоди для великих міст України.

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