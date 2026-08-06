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На Україну разом з похолоданням суне небезпечна стихія: Діденко назвала дати і регіони
Атмосферний фронт принесе на захід та північ України грози із шквалами вже 7 серпня, а від 9 серпня по всій країні очікується довгоочікуване похолодання.
В Україні очікується різка зміна погодних умов. Уже в п’ятницю, 7 серпня, холодний атмосферний фронт із заходу принесе не лише довгоочікуване зниження температури, а й небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз температури: країна розділиться навпіл
За даними синоптичних карт, 7 серпня в Україні спостерігатиметься значний температурний контраст:
у західних областях спека почне слабшати, денна температура повітря становитиме комфортні +24…+29 °C.
на решті території утримуватиметься сильна спека з показниками +32…+39 °C.
Зливи, град та шквали: де очікувати негоду
Першим під удар атмосферного фронту потрапить західний регіон, де очікуються грозові дощі.
Втім, вже надвечір 7 серпня зона опадів розшириться. У західних областях, на Вінниччині та місцями в північних регіонах можливі сильні зливи, град та шквалистий вітер.
Погода у Києві
У столиці 7 серпня більшу частину доби втримається спекотна погода — стовпчики термометрів піднімуться до +33…+34 °C. Втім, під вечір погода стрімко зміниться: у Києві пройде дощ із грозою, можливі сильні зливи та шквал.
Коли відступить спека
Покращення ситуації очікується вже найближчим часом:
8 серпня спека почне відчутно відступати по всій країні, затримавшись лише на півдні та сході.
9 серпня свіже та комфортне повітря охопить уже всі без винятку області України.
Раніше ми писали про те, що спека стане ще нестерпнішою: вчені попередили про посилення Супер Ель-Ніньйо.