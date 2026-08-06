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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну разом з похолоданням суне небезпечна стихія: Діденко назвала дати і регіони

Атмосферний фронт принесе на захід та північ України грози із шквалами вже 7 серпня, а від 9 серпня по всій країні очікується довгоочікуване похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Спека

Спека / © ТСН

В Україні очікується різка зміна погодних умов. Уже в п’ятницю, 7 серпня, холодний атмосферний фронт із заходу принесе не лише довгоочікуване зниження температури, а й небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Прогноз температури: країна розділиться навпіл

За даними синоптичних карт, 7 серпня в Україні спостерігатиметься значний температурний контраст:

  • у західних областях спека почне слабшати, денна температура повітря становитиме комфортні +24…+29 °C.

  • на решті території утримуватиметься сильна спека з показниками +32…+39 °C.

Атмосферний фронт підійде до західних областей України / © Наталія Діденко / Facebook

Атмосферний фронт підійде до західних областей України / © Наталія Діденко / Facebook

Зливи, град та шквали: де очікувати негоду

Першим під удар атмосферного фронту потрапить західний регіон, де очікуються грозові дощі.

Втім, вже надвечір 7 серпня зона опадів розшириться. У західних областях, на Вінниччині та місцями в північних регіонах можливі сильні зливи, град та шквалистий вітер.

Погода у Києві

У столиці 7 серпня більшу частину доби втримається спекотна погода — стовпчики термометрів піднімуться до +33…+34 °C. Втім, під вечір погода стрімко зміниться: у Києві пройде дощ із грозою, можливі сильні зливи та шквал.

Прогноз температури повітря / © Наталія Діденко / Facebook

Прогноз температури повітря / © Наталія Діденко / Facebook

Прогноз опадів на 7 серпня / © Наталія Діденко / Facebook

Прогноз опадів на 7 серпня / © Наталія Діденко / Facebook

Коли відступить спека

Покращення ситуації очікується вже найближчим часом:

  • 8 серпня спека почне відчутно відступати по всій країні, затримавшись лише на півдні та сході.

  • 9 серпня свіже та комфортне повітря охопить уже всі без винятку області України.

Раніше ми писали про те, що спека стане ще нестерпнішою: вчені попередили про посилення Супер Ель-Ніньйо.

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