На Україну разом з похолоданням суне подвійний удар стихії: синоптики оголосили про небезпеку

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 12 червня / © ТСН

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Синоптики прогнозують на 12 червня різку зміну погоди в більшості регіонів України, де на зміну стабільній спеці прийдуть сильні температурні контрасти, грозові дощі та шквалистий вітер.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко найближчими днями в Україні погіршиться погода: через проходження атмосферного фронту очікуються дощі, подекуди зливи із грозами.

На заході, 12 червня стане прохолодніше — очікується від +11 до +15 градусів тепла, а на сході збережеться літнє тепло, де температура повітря коливатиметься від +27 до +30 градусів тепла.

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У більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +28 градусів тепла.

«А надалі, в суботу та неділю посвіжішає повітря — у більшості областей України — ще на кілька градусів. Так що поки на сильну спеку не розраховуємо — помірне красиве літо з некрасивими комарами», — зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Своєю чергою метеоролог та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також попереджає про суттєве погіршення погоди в Україні. У період з 11 по 13 червня синоптична ситуація в країні помітно зміниться: на зміну сухій і спекотній погоді прийдуть грозові дощі, рвучкий вітер та місцями град. Похолодання заходитиме з заходу, поступово поширюючись на інші області. Вночі температура повітря в середньому знизиться до +12…+18 градусів.

Удень очікується температура повітря в межах +22…+27 градусів, і лише на півдні та сході країни все ще триватиме тридцятиградусна спека.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують 12 червня хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вітер буде південно-східний, на заході країни — північно-західний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 червня / © Укргідрометцентр

Також метеорологи попереджають, що у п’ятницю в країні очікується значне погіршення погодних умов, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальних, енергетичних та будівельних підприємств.

У західних областях, окрім Волинської, вночі пройдуть значні дощі, які вдень зміняться на помірні опадів, подекуди з грозами. Температура повітря в цьому регіоні вночі становитиме +9…+14 градусів тепла, а вдень не підніметься вище позначки +20 градусів тепла.

На решті території України ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть помірні дощі та грози, які в окремих районах супроводжуватимуться градом і шквалами вітру до 15–20 м/с. Проте у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях вдень прогнозують сильні зливи.

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Синоптики попереджають про негоду 12 червня / © Укргідрометцентр

Вночі в цих регіонах температура повітря коливатиметься в межах +13…+18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +29 градусів тепла, і лише на Житомирщині та Вінниччині буде прохолодніше — від +17 до +22 градусів тепла.

Нагадаємо, 11 червня в Україні різко зіпсувалася погода: подекуди пройшли сильні зливи з градом, а вітер валив дерева на автівки та паркани. Особливо постраждали Дніпропетровська й Чернівецька області, де стихія повалила дерева на дороги й машини та зруйнувала огорожі.

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