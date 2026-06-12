ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
711
Час на прочитання
3 хв

На Україну разом з похолоданням суне подвійний удар стихії: синоптики оголосили про небезпеку

Метеорологи попереджають про сильні зливи з грозами, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 12 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 12 червня / © ТСН

Синоптики прогнозують на 12 червня різку зміну погоди в більшості регіонів України, де на зміну стабільній спеці прийдуть сильні температурні контрасти, грозові дощі та шквалистий вітер.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко найближчими днями в Україні погіршиться погода: через проходження атмосферного фронту очікуються дощі, подекуди зливи із грозами.

На заході, 12 червня стане прохолодніше — очікується від +11 до +15 градусів тепла, а на сході збережеться літнє тепло, де температура повітря коливатиметься від +27 до +30 градусів тепла.

У більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +28 градусів тепла.

«А надалі, в суботу та неділю посвіжішає повітря — у більшості областей України — ще на кілька градусів. Так що поки на сильну спеку не розраховуємо — помірне красиве літо з некрасивими комарами», — зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Своєю чергою метеоролог та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також попереджає про суттєве погіршення погоди в Україні. У період з 11 по 13 червня синоптична ситуація в країні помітно зміниться: на зміну сухій і спекотній погоді прийдуть грозові дощі, рвучкий вітер та місцями град. Похолодання заходитиме з заходу, поступово поширюючись на інші області. Вночі температура повітря в середньому знизиться до +12…+18 градусів.

Удень очікується температура повітря в межах +22…+27 градусів, і лише на півдні та сході країни все ще триватиме тридцятиградусна спека.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 12 червня хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вітер буде південно-східний, на заході країни — північно-західний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 червня / © Укргідрометцентр

Також метеорологи попереджають, що у п’ятницю в країні очікується значне погіршення погодних умов, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальних, енергетичних та будівельних підприємств.

У західних областях, окрім Волинської, вночі пройдуть значні дощі, які вдень зміняться на помірні опадів, подекуди з грозами. Температура повітря в цьому регіоні вночі становитиме +9…+14 градусів тепла, а вдень не підніметься вище позначки +20 градусів тепла.

На решті території України ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть помірні дощі та грози, які в окремих районах супроводжуватимуться градом і шквалами вітру до 15–20 м/с. Проте у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях вдень прогнозують сильні зливи.

Синоптики попереджають про негоду 12 червня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про негоду 12 червня / © Укргідрометцентр

Вночі в цих регіонах температура повітря коливатиметься в межах +13…+18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +29 градусів тепла, і лише на Житомирщині та Вінниччині буде прохолодніше — від +17 до +22 градусів тепла.

Нагадаємо, 11 червня в Україні різко зіпсувалася погода: подекуди пройшли сильні зливи з градом, а вітер валив дерева на автівки та паркани. Особливо постраждали Дніпропетровська й Чернівецька області, де стихія повалила дерева на дороги й машини та зруйнувала огорожі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
711
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie