На Україну суне аномальна спека: де стовпчики термометра розжарить до +36

Спека в Україні / © Associated Press

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Погода в Україні наприкінці червня та на початку липня буде мінливою. Після серії короткочасних дощів і гроз до країни почне надходити спекотне повітря із Західної та Центральної Європи. В окремих регіонах температура може піднятися до +36 градусів.

Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт в коментарі NV.

За словами фахівця, найближчими днями територією України поступово переміщуватиметься атмосферний фронт. Саме він стане причиною опадів в різних регіонах країни.

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«Він матиме різну активність на різних ділянках і спричинюватиме типові літні короткочасні дощі. Вони проходитимуть із таким строкатим розподілом по датах, території та за інтенсивністю», — зазначив Семиліт.

Синоптик зазначив, що опади переважно випадатимуть у денні години. Уже 23 червня грозові дощі охоплять майже всю територію країни, за винятком північних і північно-східних областей. Місцями можливі град та пориви вітру до 15–20 м/с. Найбільше дощів прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті.

Нестійка погода з короткочасними опадами збережеться і надалі. 24 червня дощі очікуються на півдні, 25 червня — переважно в лівобережних областях, 26 червня — майже по всій країні, окрім заходу, а 27 червня — на сході та південному сході.

Наприкінці тижня погодні умови почнуть змінюватися. Із заходу до України надходитиме область підвищеного атмосферного тиску, що сприятиме підвищенню температури повітря.

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23 червня температура повітря на сході, півдні та місцями в центрі країни підвищиться до +32 градусів. Водночас 25 червня на сході прогнозують тимчасове зниження температури до +20…+25 градусів.

Попри дощі в окремих областях, в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У вихідні денна температура становитиме +22…+29 градусів. На заході країни та в Одеській області повітря прогріватиметься до +31…+34 градусів, тоді як на сході очікується +19…+25. Водночас опади на цей період припиняться.

Упродовж 28 червня — 2 липня вдень по країні прогнозують +26…+33 градуси, а на Закарпатті місцями температура може сягати +36. Вночі очікується +15…+22 градуси.

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Як пояснив синоптик Іван Семиліт, зараз над Європою утримується потужний малорухомий антициклон, який акумулює тепле повітря та частково поширює його на територію України. Водночас східні регіони залишаються під впливом області зниженого атмосферного тиску, через що там утримується прохолодніше повітря.

У Києві та області протягом тижня переважатиме суха погода. Лише вдень 26 червня місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме +18…+20 градусів, удень — +26…+28. Водночас 25 червня буде на декілька градусів прохолодніше.

За даними Укргідрометцентру, вже 30 червня у столиці температура повітря може підвищитися до +36 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко заявила, що аномальна спека, від якої потерпає Західна Європа, не пошириться на Україну. Найближчими днями в країні зберігатиметься нормальна для середини літа температура повітря.

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