На Україну суне антициклон Bettina: як це вплине на погоду

Прогноз погоди на 2 липня / © unsplash.com

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Поки у Західній Європі лютує шалена спека, Україну наближчими днями очікує комфортна погода.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко у своєму Facebook.

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За її словами, завтра, 2 липня, в Україні очікується +24+29 градусів. Лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19+23 градуси.

«Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів. Вітер залишається рвучким. Напрямок — західний, північно-західний», — пише Діденко.

Погода в Києві

У Києві 2 липня пройде без істотних опадів. Вітер північно-західний із часом штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується близько +24 градусів.

«Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів», — підсумував синоптикиня.

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Раніше повідомлялося, що вже від 2028 року «кліматичні гойдалки» на всій планеті стануть нестримнішими та жорстокішими.