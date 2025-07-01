- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2516
- Час на прочитання
- 1 хв
На Україну суне антициклон Bettina: як це вплине на погоду
Західну Європи кусає люта спека — якої погоди очікувати Україні, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Поки у Західній Європі лютує шалена спека, Україну наближчими днями очікує комфортна погода.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко у своєму Facebook.
За її словами, завтра, 2 липня, в Україні очікується +24+29 градусів. Лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19+23 градуси.
«Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів. Вітер залишається рвучким. Напрямок — західний, північно-західний», — пише Діденко.
Погода в Києві
У Києві 2 липня пройде без істотних опадів. Вітер північно-західний із часом штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується близько +24 градусів.
«Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів», — підсумував синоптикиня.
Раніше повідомлялося, що вже від 2028 року «кліматичні гойдалки» на всій планеті стануть нестримнішими та жорстокішими.