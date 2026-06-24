На Україну суне хвиля аномальної спеки з Європи: синоптики назвали дати, коли розжарить найбільше

Фото ілюстративне / © Associated Press

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До кінця цього робочого тижня в Україні триматиметься помірна літня погода з комфортними температурами, а в деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі. Проте вже на вихідних ситуація різко зміниться, адже потужний європейський антициклон принесе в країну сильну африканську спеку.

Детальніше про погоду в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні найближчими днями

Начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що аномальна хвиля тепла, яка накрила Європу, найближчим часом прийде до України. За словами експертки, цей тиждень в країні буде без екстремальних температурних стрибків.

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«Щодо погоди по території України, наразі, до кінця цього тижня в нас ще досить така помірна літня погода, так вже ми відчуваємо, що температура підвищується, але поки що ще такої виснажливої спеки з такими показниками немає», — заспокоїла представниця Укргідрометцентру.

Найближчими днями в Україні очікується комфортна погода: вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +18 градусів тепла, на півдні буде тепліше — до +22 градусів тепла, а вдень від +24 до +29 градусів вище нуля, хоча на півдні, Прикарпатті та Закарпатті повітря прогріється до +32.

Проте вже в суботу через переміщення антициклону над Центральною Європою синоптична ситуація кардинально зміниться.

За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, цими вихідними до країни почне заходити потужна спека. Першими під удар потраплять західні області, де температура підніметься до +35 градусів і вище, а згодом гаряче повітря пошириться на північні та центральні регіони.

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Фахівці зазначають, що хоча показників вище +40 наразі не очікується, наступний тиждень буде значно спекотнішим за поточний.

Про те що хвиля сильної спеки із Західної Європи вже у вихідні дістанеться до України повідомляє й очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

«Масштабний антициклон наповнений розпеченим африканським повітрям, про який ми тільки і говоримо останнім часом, зараз розжарює 45° спекою Францію, а наступні в черзі — Німеччина, Польща і захід України. Черкащина відчує перші спекотні 30-32° в неділю, 28 червня», — зазначає метеоролог.

За словами синоптика, до України почне заходити повітряна маса африканського походження, яка перед цим пройде тривалий шлях через західні та північні європейські країни. За час цієї подорожі повітря встигне частково трансформуватися та змішатися з прохолоднішими потоками, завдяки чому спека в нас обмежиться цілком терпимими +34…+36 градусами замість екстремальних французьких +45.

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Протягом 25-27 червня, завдяки циклонам з північного сходу, в країну надходитимуть порції свіжості, що стримає стрімке потепління. У ці дні стовпчики термометрів не піднімуться вище +15…+17 градусів тепла вночі та до +27…+29 градусів удень, при цьому суттєвих дощів у вказаний період не передбачається.

Погода в Україні 25 червня

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 25 червня буде хмарно з проясненнями.

У більшості областей опадів не передбачається, проте у північних, східних областях та Криму вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла, на південному заході країни повітря прогріється до +32 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 25 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 25 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20, вдень повітря прогріється до +29 градусів тепла. У Києві вночі очікується від +18 до +20 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 25 червня буде мінлива хмарність. Без опадів.

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Вітер матиме північно-західний характер та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28…+33 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +20 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +31 градусу тепла.

Температура морської води становитиме від +21 до +22 градусів тепла.

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Погода у Львові

На Львівщині 25 червня буде хмарно й з поясненнями. Опадів синоптики не передбачають.

Вночі та вранці очікується слабкий туман, синоптики попереджають про погіршення видимості 500 — 1000 м.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градусу тепла.

У місті Львові температура повітря вночі очікується від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28…+30 градусів тепла.

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Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 25 червня очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +16 до +21 градуса тепла;

вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +18 до +20 градусів тепла;

вдень від +27 до +29 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 25 червня буде мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Харкові температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла.

Нагадаємо, країни Західної Європи охопила екстремальна хвиля спеки, яка призвела до температурних рекордів, людських жертв та зупинення роботи інфраструктурних об’єктів.

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