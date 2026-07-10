На Україну суне небезпечна стихія: синоптики назвали міста, де "розгуляється" негода (мапа)

Синоптики попереджають про похолодання і дощі / © ТСН

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У середу, 10 липня, більшість областей України накриє свіжа повітряна маса з рясними дощами та грозами. Парасольки знадобляться жителям майже кожного регіону, проте синоптики заспокоюють, що спекотне літнє тепло повернеться вже від наступного тижня.

Що прогнозують синоптики — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

В Україні 10 липня переважатиме волога повітряна маса. Дощі пройдуть чи не в кожній області, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

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Також вона зазначає, що ймовірні сильні зливи з грозами.

Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +23 градусів тепла, на сході країни буде дещо тепліше — від +25 до +28 градусів, а найхолодніше буде в західних областях, де стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +22 градусів тепла.

У Києві 10 липня пройдуть дощі, подекуди з грозами. Температура повітря протягом дня у столиці коливатиметься від +20 до +22 градусів тепла. Діденко прогнозує повернення літнього тепла вже наступного тижня.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують на 10 липня мінливу хмарність по всій території України. Практично скрізь очікуються невеликі або помірні літні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами.

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Як попереджають метеорологи, мешканцям східних регіонів, а також Полтавщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Криму треба підготуватися до сильних злив. У цих областях у денні години можливий град і різкі пориви вітру до 15–20 м/с. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередають про негоду в кількох областях України 10 липня / © Укргідрометцентр

Потоки повітря матимуть переважно західний напрямок, а швидкість вітру коливатиметься у межах 5–10 м/с.

Нічна температура повітря у західній і північній частинах країни, а також на Вінниччині та Черкащині триматиметься на рівні +9…+14 градусів тепла, водночас в інших регіонах буде трохи тепліше — від +13 до +18 градусів. Удень термометри покажуть загалом +19…+25 градусів. Найтеплішої погоди слід очікувати на півдні та південному сході, де повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла, а от у західних областях буде прохолодніше — усього +15…+20 градусів.

Погода в Україні 10 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 10 липня буде хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, ніч мине без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде західний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів вище нуля.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 10 липня погоду визначатиме улоговина від циклону з центром над Балтією, повідомляють метеорологи. В регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі по області становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 вище нуля.

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Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 10 липня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень будуть грози.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Одесі температура вночі коливатиметься від +16 до +18 градусів, вдень очікується від +24 до +26 градусів вище нуля.

Температура морської води становитиме від +18 до +19 градусів тепла.

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Погода у Дніпрі

Як прогнозують синоптики, на Дніпропетровщині та у Дніпрі 10 липня буде хмарна погода. Вночі та вдень пройдуть дощі, подекуди з грозами та градом в окремих районах.

Вітер буде північний з переходом вдень на північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень під час грози очікуються шквали до 15–20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься вночі від +12 до +17 градусів тепла, вдень — від +20 до +25 градусів.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +15 до +17 градусів тепла, вдень — від +21 до +23 градусів вище нуля.

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Погода в Харкові

На Харківщині 10 липня буде хмарно з проясненнями. В регіоні вночі очікуються короткочасні дощі, вдень значні. Також у денні години ймовірні грози, град і шквал до 15–20 м/с. Вітер буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься у межах від +16 до +18 градусів тепла, вдень — від +20 до +22 вище нуля.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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