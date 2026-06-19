ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

На Україну суне небезпечна стихія: синоптики попередили, які області стануть "червоними" (мапа)

Антициклон із Західної Європи починає витісняти прохолодний фронт, забезпечуючи українцям сонячні та теплі дні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 червня / © ТСН

У п’ятницю, 19 червня, в Україні очікується сонячна та суха погода з помітним потеплінням до +27 градусів, хоча в окремих регіонах можливі короткочасні літні дощі.

Як повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, більша частина території країни перебуває під опікою циклону з північного сходу.

За його словами, на територію України транспортується свіже повітря з північних широт, яке робить атмосферу нестійкою з короткочасними грозовими дощами. Як прогнозує синоптик, 19 червня в Україні буде сонячна, переважно суха погода, а температура повітря суттєво підвищиться: вночі очікується від +11 до +16 градусів тепла, вдень від +22 до +27 градусів тепла.

Постригань повідомляє, що цими вихідними в Україні буде приємна літня погода: маловітряно, багато сонця та без опадів. Температура вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепа, вдень від +23 до +28 градусів тепла.

«Атмосфера над Україною, а отже і Черкащиною, не готова у найближчий час до побудови „теплового купола“, який може організувати у нас тривалий спекотний період. Проте, потенціал для короткочасного винесення теплого повітря у поєднанні з активним сонячним прогрівом є. Тому кілька по-справжньому літніх із денними 25-28° є. Тому найближчими у ці суботу та неділю зігріємось і ми, проте комфортно», — заначив синоптик.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у п’ятницю, 19 червня, в Україні очікується мінлива хмарність із поступовим підвищенням денної температури. Завдяки впливу західноєвропейського антициклону на більшості територій буде сухо, проте прохолодне повітря з півночі принесе локальні короткочасні дощі на південний схід, а вдень — і в більшість західних та північних областей.

Вітер буде переважно північно-західний та дутиме із помірною швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів тепла, на морському узбережжі — до +19, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів.

Погода в Україні 19 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 червня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи застерігають, що з 19 по 21 червня надзвичайна пожежна небезпека охопить Сумську, Миколаївську, Запорізьку області та Крим. Трохи пізніше, 20 і 21 червня, до цього переліку приєднаються також Рівненщина, Львівщина, Тернопільщина, Житомирщина, Кіровоградщина та Одещина.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 19 червня у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 19 червня у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди для великих українских міст на 19 червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie