На Україну суне небезпечна стихія: синоптики попередили, які області стануть "червоними" (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 червня / © ТСН

Реклама

У п’ятницю, 19 червня, в Україні очікується сонячна та суха погода з помітним потеплінням до +27 градусів, хоча в окремих регіонах можливі короткочасні літні дощі.

Як повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, більша частина території країни перебуває під опікою циклону з північного сходу.

За його словами, на територію України транспортується свіже повітря з північних широт, яке робить атмосферу нестійкою з короткочасними грозовими дощами. Як прогнозує синоптик, 19 червня в Україні буде сонячна, переважно суха погода, а температура повітря суттєво підвищиться: вночі очікується від +11 до +16 градусів тепла, вдень від +22 до +27 градусів тепла.

Реклама

Постригань повідомляє, що цими вихідними в Україні буде приємна літня погода: маловітряно, багато сонця та без опадів. Температура вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепа, вдень від +23 до +28 градусів тепла.

«Атмосфера над Україною, а отже і Черкащиною, не готова у найближчий час до побудови „теплового купола“, який може організувати у нас тривалий спекотний період. Проте, потенціал для короткочасного винесення теплого повітря у поєднанні з активним сонячним прогрівом є. Тому кілька по-справжньому літніх із денними 25-28° є. Тому найближчими у ці суботу та неділю зігріємось і ми, проте комфортно», — заначив синоптик.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у п’ятницю, 19 червня, в Україні очікується мінлива хмарність із поступовим підвищенням денної температури. Завдяки впливу західноєвропейського антициклону на більшості територій буде сухо, проте прохолодне повітря з півночі принесе локальні короткочасні дощі на південний схід, а вдень — і в більшість західних та північних областей.

Вітер буде переважно північно-західний та дутиме із помірною швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів тепла, на морському узбережжі — до +19, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів.

Реклама

Погода в Україні 19 червня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи застерігають, що з 19 по 21 червня надзвичайна пожежна небезпека охопить Сумську, Миколаївську, Запорізьку області та Крим. Трохи пізніше, 20 і 21 червня, до цього переліку приєднаються також Рівненщина, Львівщина, Тернопільщина, Житомирщина, Кіровоградщина та Одещина.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 19 червня у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди для великих українских міст на 19 червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів