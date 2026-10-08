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На Україну суне небезпечна стихія: синоптики забили на сполох та назвали "червоні" області
Україну накриє майже літнє тепло — вдень температура підніметься до +24°. Та разом із сонячними й сухими днями деякі області отримали тривожне попередження — прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку.
Синоптики прогнозують високу, а подекуди й надзвичайну пожежну небезпеку в Україні. У таку суху та теплу погоду навіть незначна необережність може спричинити загоряння на великих площах.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
«8-10 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, 8 жовтня і у Житомирській та Хмельницькій, 8-9 жовтня й у Кіровоградській, 9 жовтня і в Запорізькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники своєю чергою наголошують на необхідності суворо дотримуватися правил пожежної безпеки:
не спалювати суху траву, листя та сміття
не розпалювати багаття у заборонених місцях
не залишати відкритий вогонь без нагляду
не кидати недопалки у суху рослинність
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 8 жовтня стане найтеплішим днем осені з температурою до +26 градусів тепла, після чого країну накриє похолодання з дощами.