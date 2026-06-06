На Україну суне небезпечне нашестя негоди: де погода зіпсується найбільше

Негода / © ТСН

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У неділю, 7 червня, більшу частину території України охопить потужний циклон із грозами, шквальним вітром та градом.

Про небезпечні метеорологічні явища попередили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, складні погодні умови очікуються практично по всій країні, за винятком східних областей. Повсюдно пройдуть грози, а в окремих районах вдень можливий град та сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

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Особливо складною ситуація буде у трьох регіонах. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях прогнозують значні дощі.

Через негоду в Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Мешканців закликають бути обережними під час перебування на вулиці.

Окремо синоптики наголошують на можливих інфраструктурних ризиках. Поточні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Нагадаємо, у Києві та області 6 червня пройшла сильна злива, яка за лічені хвилини призвела до підтоплень на дорогах. У соцмережах поширюють відео, на яких видно, як автомобілі долають затоплені ділянки, а окремі вулиці більше нагадують річки.

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