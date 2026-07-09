На Україну суне небезпечне нашестя негоди: стане лише холодніше, де вдарить потужний циклон (мапа)

Фото ілюстративне / © ТСН

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У четвер, 9 липня, активний циклон принесе до України відчутне похолодання, шквалистий вітер та періодичні дощі з грозами по всій території країни.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 9 липня в Україні буде прохолодно. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +12 до +18 градусів тепла, на заході буде свіжіше — там очікується до +10 градусів тепла.

Упродовж дня в більшості областей України температура повітря становитиме від +18 до +24 градусів тепла, на півдні до +26 градусів, на Луганщині та Донеччині буде дещо тепліше — там очікується від +27+30 градусів тепла. У західних областях 9 липня стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +19 градусів тепла.

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«Дощі завтра — повсюди в Україні, періодичні, звісно, хіба що вдень у центральній частині — більше прояснень», — прогнозує Діденко.

Тим часом керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що активний холодний атмосферний фронт циклону «Bernadette» вже в Україні.

За прогнозом синоптика, 9 липня, дощі набудуть локального характеру, а температура повітря знизиться — до +9…+14 градусів тепла уночі та +18…+23 градусів тепла вдень.

За прогнозом Українського гідрометцентру, очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики зазначають, що над територією країни перебуватимуть прохолодні вологі повітряні маси в нестійкому стані, що й зумовить відповідні погодні умови. У більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозами.

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Вночі опадів буде менше, а от удень через посилення конвекції їхня кількість збільшиться, і в окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю 15–20 метрів за секунду.

Помірні дощі з грозами пройдуть на Лівобережжі, а в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються значні зливи. Удень у східних регіонах та на Дніпропетровщині подекуди випаде град і здійметься шквальний вітер. Через такі небезпечні метеорологічні явища у цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у кількох областях України 9 липня / © Укргідрометцентр

Вітер буде переважно західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, на півдні та південному сході країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 9 липня / © Укргідрометцентр

Зауважимо, що у багатьох південних та деяких західних регіонах України 9 липня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У багатьох регіонах України 9 липня зберігатиметься надзвичайний рівень поженої небезпеки / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 9 липня.

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