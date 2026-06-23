Фото ілюстративне / © pexels.com

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У середу, 24 червня, погода в Україні буде мінливою. Поки більшість областей насолоджуватиметься сухим і теплим днем, південні регіони накриють дощі із грозами та шквальним вітром та градом.

Детальніше про погоду найближчим часом — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика Івана Семиліта, погода в Україні наприкінці червня та на початку липня буде мінливою: після короткочасних дощів і гроз до країни прийде спека із західної та центральної Європи, яка в окремих регіонах розігріє повітря до +36 градусів. За його словами, найближчими днями через територію країни проходитиме атмосферний фронт, який принесе типові літні дощі зі строкатим розподілом по регіонах та датах.

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Зокрема, 24 червня опади очікуються на півдні, 25 червня — переважно на Лівобережжі, 26 червня дощі охоплять майже всю країну, крім заходу, а 27 червня змістяться на схід та південний схід. Попри періодичні дощі, в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За словами метеорологів, після короткочасних дощів і гроз до країни прийде спека із західної та центральної Європи / © pexels.com

Температурні показники також будуть коливатися. 23 червня на сході, півдні та місцями в центрі очікується до +32 градусів, проте вже 25 червня на сході тимчасово похолоднішає до +20…+25 градусів. На вихідних опади припиняться завдяки області підвищеного атмосферного тиску із заходу.

Денна температура в більшості областей становитиме +22…+29 градусів, при цьому на заході та в Одеській області повітря прогріється до +31…+34 градусів, тоді як на сході утримається прохолода в межах +19…+25 градусів.

У Києві та столичній області протягом тижня прогнозують переважно суху погоду. Невеликі дощі з грозами можливі лише вдень 26 червня. Нічна температура в регіоні становитиме +18…+20 градусів, а денна коливатиметься в межах +26…+28 градусів, хоча 25 червня очікується невелике тимчасове похолодання на кілька градусів.

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За даними Українського гідрометцентру, в Україні 24 червня буде мінлива хмарність.



«У південній частині, вночі місцями і в Карпатському регіоні та центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів», — прогнозують синоптики.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, на півдні країни очікується від +17 до +22 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів вище нуля, у південній частині та місцями в центральних областях буде спекотніше — там стовпчики термометрів показуватимуть від +27 до +32 градусів тепла.

Погода в Україні 24 червня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 24 червня. За словами синоптиків, у південній частині країни вдень грози, в окремих районах випаде град та будуть шквали до 15-20 м/с. У кількох областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про негоду в кількох областях України 24 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На території Київщині 24 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями, опадів не передбачається.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, очкується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

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У місті Львові температура вночі становитиме від +13 до +15 градусів вище нуля, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 24 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози ймовірні шквали до 15-20 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +20 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

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Температура морської води становитиме від +21 до +22 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

На Харківщині 24 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

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Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 24 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься в межах:

вночі від +14 до +19 градусів тепла;

вдень від +27 до +32 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

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вночі від +17 до +19 градусів тепла;

вдень повітря прогріється до +28…+30 градусів тепла.

Нагадаємо, у Франції двоє дітей під час сильної спеки залізли до автомобіля та загинули. Наразі триває розслідування трагедії.

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