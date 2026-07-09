На Україну суне небезпечний удар стихії: синоптики назвали міста, де "розгуляється" негода (мапа)

Синоптики попереджають про похолодання та дощі / © ТСН

Реклама

У середу, 10 липня, більшість областей України накриє свіжа повітряна маса із рясними дощами та грозами. Парасольки знадобляться жителям майже кожного регіону, проте синоптики заспокоюють, що спекотне літнє тепло повернеться вже з наступного тижня.

Що прогнозують синоптики — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

В Україні 10 липня переважатиме волога повітряна маса, дощі пройдуть чи не в кожній області, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Також фахівчиня зазначає, що ймовірні сильні зливи із грозами.

Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +23 градусів тепла, на сході країни буде дещо тепліше — від +25 до +28 градусів, а найхолодніше буде у західних областях, де стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +22 градусів тепла.

У Києві 10 липня пройдуть дощі, подекуди із грозами. Температура повітря протягом дня у столиці коливатиметься від +20 до +22 градусів тепла. Діденко прогнозує повернення літнього тепла уже наступного тижня.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують на 10 липня мінливу хмарність по всій території України. Практично повсюдно очікуються невеликі або помірні літні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами.

Реклама

Як попереджають метеорологи, мешканцям східних регіонів, а також Полтавщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Криму слід підготуватися до сильних злив. У цих областях у денні години можливий град та різкі пориви вітру до 15–20 метрів за секунду. В цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередають про негоду в кількох областях України 10 липня / © Укргідрометцентр

Потоки повітря матимуть переважно західний напрямок, а швидкість вітру коливатиметься в межах 5-10 метрів за секунду.

Нічна температура повітря у західній та північній частинах країни, а також на Вінниччині та Черкащині триматиметься на рівні +9…+14 градусів тепла, тоді як в інших регіонах буде трохи тепліше — від +13 до +18 градусів тепла. Удень термометри покажуть загалом +19…+25 градусів. Найтеплішу погоду слід очікувати на півдні та південному сході, де повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла, а от у західних областях буде прохолодніше — усього +15…+20 градусів.

Погода в Україні 10 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 10 липня буде хмарно із проясненнями. За прогнозом синоптиків, ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 10 липня погоду визначатиме улоговина від циклону з центром над Прибалтикою, повідомляють метеорологи. В регіоні буде хмарно із проясненнями. Вночі пройде невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі по області становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів тепла.

Реклама

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 10 липня буде хмарно із проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень будуть грози.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Одесі температура вночі коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів вище нуля.

Температура морської води становитиме від +18 до +19 градусів тепла.

Реклама

Погода у Дніпрі

Як прогнозують синоптики, у Дніпропетровській області та місті Дніпро 10 липня буде хмарна погода. Вночі та вдень пройдуть дощі, подекуди із грозами та градом в окремих районах.

Вітер буде північний з переходом вдень на північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12. Вдень під час грози очікуються шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень від +20 до +25 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

Реклама

вночі від +15 до +17 градусів тепла;

вдень від +21 до +23 градусів тепла

Погода у Харкові

На Харківщині 10 липня буде хмарно із проясненнями. У регіоні вночі очікуються короткочасні дощі, а вдень значні. Також у денні години ймовірні грози, град та шквал до 15-20 м/с.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +16 до +18 градусів тепла, вдень від +20 до +22 градусів тепла.

Реклама

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів