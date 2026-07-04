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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1704
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На Україну суне небезпечний удар стихії: синоптики назвали міста, які накриє негода (мапа)

В Україні на 5 липня оголосили штормове попередження через грози.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У неділю, 5 липня, у кількох регіонах України очікуються грози, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода 5 липня — на що очікувати

За даними синоптиків, негода накриє країну хвилями. Вночі грози прогнозують у східних та Запорізькій областях, а вдень дощовий фронт переміститься на північний схід країни.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Через можливі проблеми з рухом транспорту водіїв та пішоходів закликають бути уважнішими на дорогах під час негоди.

В Україні оголосили штормове попередження на 5 липня. / © Укргідрометцентр

В Україні оголосили штормове попередження на 5 липня. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, у неділю, 5 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з грозовими дощами, місцями зливами, градом і поривчастим вітром.

Раніше синоптики попередили, що найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1704
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