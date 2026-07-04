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На Україну суне небезпечний удар стихії: синоптики назвали міста, які накриє негода (мапа)
В Україні на 5 липня оголосили штормове попередження через грози.
У неділю, 5 липня, у кількох регіонах України очікуються грози, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода 5 липня — на що очікувати
За даними синоптиків, негода накриє країну хвилями. Вночі грози прогнозують у східних та Запорізькій областях, а вдень дощовий фронт переміститься на північний схід країни.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили в Укргідрометцентрі.
Через можливі проблеми з рухом транспорту водіїв та пішоходів закликають бути уважнішими на дорогах під час негоди.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, у неділю, 5 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з грозовими дощами, місцями зливами, градом і поривчастим вітром.
Раніше синоптики попередили, що найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.