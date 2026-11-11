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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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488
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На Україну суне небезпечний удар стихії: синоптики попередили, де вдарить негода, а де очікувати снігу (мапа)

На тлі проходження атмосферних фронтів 12 листопада більшість областей України накриють дощі, а в окремих регіонах оголошено жовтий рівень небезпечності через штормовий вітер.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Сніг восени

Сніг восени / © Unsplash

У четвер, 12 листопада, в Україні очікується хмарна погода з дощами більшістю областей та помірним теплом. Синоптики попереджають про штормовий вітер у східних регіонах і тумани на півдні.

Детальний прогноз — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 12 листопада

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 12 листопада синоптичну ситуацію визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності.

«Тиск падатиме. Вітер переважатиме з південних напрямків і нестиме тепле вологе повітря, тому й температура буде відповідною: майже без «мінусів» вночі, помірно тепло вдень, найтепліше — на півдні», — повідомляють синоптики.

Загалом по країні буде хмарна погода. Вночі на заході та сході, вдень в Україні помірні, на південному сході пройдуть значні дощі (в Карпатах випаде мокрий сніг). В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер дутиме переважно південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 тепла, повітря вдень прогріється до +3…+8 градусів вище нуля, на півдні країни буде дещо тепліше — до +8…+13 градусів вище нуля.

Погода в Україні 12 листопада / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 листопада / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні, зокрема 12 листопада вночі у східних областях пориви вітру 15-20 м/с, вдень у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях буде значний дощ. У цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпечності.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголошують синоптики.

Синоптики попередають про значні дощі та вітер 12 листопада / © Укргідрометцентр

Синоптики попередають про значні дощі та вітер 12 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 12 листопада буде хмарна погода, ніч пройде без опадів, проте вдень можливі дощі.

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до +5 тепла, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+3 градусів тепла, вдень очікується близько +5 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 12 листопада погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного сходу, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно з проясненнями, часом йтиме дощ. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі по області коливатиметься в межах від 0 до +5 градусів тепла, вдень очікується від +6 до +11 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +1 до +3 тепла, вдень очікується від +7 до +9 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 12 листопада буде хмарно, вночі місцями йтиме невеликий дощ, вдень — помірний. Вітер дутиме південний та зі швидкістю 7-12 м/с, також вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі +1…+5 градусів тепла;

  • вдень +4…+9 градусів тепла.

У Дніпрі вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+3 градуси тепла, вдень від +6 до +8.

Погода в Одесі

На Одещині 12 листопада буде хмарно, вночі місцями туман і невеликий дощ, вдень помірні опади. Вітер дутиме південний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів (на півночі до +7 градусів). Вночі на автошляхах видимість через туман становитиме 200-500 метрів.

У місті Одеса температура вночі становитиме +5…+7 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 12 листопада буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вночі очікується слабкий туман. Вітер буде південної чверті та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +4 до +9 градусів тепла.

У Харкові вночі температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів тепла, вдень очікується від +5 до +7 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода взимку 2026–2027 років в Україні.

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