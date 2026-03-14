На Україну суне небезпечний удар стихії: синоптики попереджають про похолодання та вітер

Найближчими вихідними зміниться синоптична картина в Україні через потужний антициклон зі Східноєвропейської рівнини. Він принесе переважно суху та сонячну погоду, проте українцям варто готуватися до перших весняних температурних гойдалок — очікується похолодання на 2-4 градуси та небезпечні штормові пориви вітру.

Якою буде погода 15 березня

У неділю територія України перебуватиме в зоні стійкої антициклональної погоди. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається в жодному з регіонів. Однак тепле весняне сонце супроводжуватиметься відчутним південно-східним вітром.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, ситуація по регіонах виглядатиме так:

У західних областях: продовжиться період стійкої антициклональної погоди без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується в діапазоні -2…+3 °С, вдень +10…+15 °С.

У північних регіонах країни: переважатиме суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 °С, вдень +8 +13 °С.

У центральній частині України: утримається малохмарна погода, без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +9…+14 °С.

У південних регіонах країни: та на Кримському півострові збережеться антициклональний характер погоди, без опадів. Вітер переважатиме східний, 7 — 12 м/с, у Криму та Приазов’ї часом посилюватиметься до 15 — 17 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

У східній частині України: утримається погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 °С, вдень +8…+13 °С.

Детальний прогноз для найбільших міст України

Неділя збереже загальну тенденцію до сухої погоди, але принесе серйозне посилення вітру. В Укргідрометцентрі офіційно оголосили І (жовтий) рівень метеорологічної небезпечності для низки областей.

«15 березня на південному сході країни, вночі і в західних областях пориви 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях», — наголошують в Укргідрометцентрі.

Фахівці також підготували уточнені локальні прогнози для ключових обласних центрів на неділю:

Київ та область: у столиці очікується суха, сонячна, але дещо свіжіша погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, іноді рвучкий. Нічна температура в Києві опуститься до позначки близько 0°С (по області від +3°С до -2°С), вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +10…+12°С.

Львів: місто та область залишатимуться одними з найтепліших в Україні. Вдень тут очікується +13…+15°С (по області до +17°С). Проте синоптики попереджають про нічні заморозки — в гірських районах Карпат температура може впасти до -5°С.

Одеса та узбережжя: на півдні країни головною метеорологічною небезпекою стане ранковий туман. На автошляхах Одещини видимість впаде до 200-500 метрів. Вдень в Одесі мінлива хмарність, температура +9…+11°С. Вздовж узбережжя фіксується помірне хвилювання моря, температура морської води становить 6-7°С.

Дніпро: регіон очікує сильний східний вітер зі шквальними поривами 15-20 м/с. Попри це, вдень у Дніпрі буде по-весняному тепло: +12…+14°С (по області до +16°С). Нічна температура триматиметься близько нуля.

Харків: на Харківщині неділя буде малохмарною, але вітряною (пориви до 20 м/с). Вночі -2…0°С, вдень +11…+13°С. Синоптики радять насолодитися цією погодою, адже вже 16-17 березня в регіон прийдуть невеликі дощі та тумани, а денна температура впаде до +5…+10°С.

Чи варто українцям готуватись до прогулянок та весняного прибирання

Українська синоптикиня Наталка Діденко підтверджує, що попри незначне зниження температури та рвучкий південно-східний вітер, який дещо нівелюватиме сонячний прогрів, вихідні залишаться максимально сприятливими.

Вона попереджає українців не втрачати пильності щодо ранкових та нічних заморозків (від -1°С до +5°С), проте радить використати сухі дні з користю.

«Надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря. Тому плануйте все хороше і корисне: прогулянки, миття вікон, прибирання чи відвідини рідних. Не бійтеся позбуватися зайвого», — підсумувала експертка, закликавши українців насолоджуватися весняним сонцем до того, як температурні показники знову підуть на спад.

