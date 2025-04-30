На Україну суне небезпека: синоптики розповіли, яким регіонам варто приготуватися

На території України оголошено штормове попередження / © Associated Press

Реклама

Травень в Україні розпочинається цього року з негоди. В багатьох регіонах оголошено штормове попередження.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За попередженням Українського гідрометцентру, північні та центральні області країни зустрінуть травень сильними поривами вітру — 15-20 м/с. Синоптики оголосили в Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській областях та в місті Київ жовтий рівень небезпеки (І).

Реклама

Штормове попередження / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 травня

1 травня на Україну чекає мінлива хмарність, але без суттєвих опадів. Лише на заході, півночі, у центральних областях та Харківській області вдень можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер вночі буде слабким (3-8 м/с), але вдень посилиться до 7-12 м/с із північного заходу. У північних та центральних регіонах очікуються пориви 15-20 м/с.

Температурний режим залишатиметься комфортним: вночі — від +5° до +10°, на узбережжі — до +13°; вдень — +19°…+24°, прохолодніше на півночі — +15°…+20°.

Нагадаємо, у Вінниці спостерігали світловий стовп. Синоптики пояснили появу унікального явища.