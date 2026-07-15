На Україну суне небезпека: синоптики забили на сполох і назвали області, де вдарить стихія

Синоптики попреджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 15 липня / © Unsplash

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У середу, 15 липня, в Україні очікується літнє тепло, проте в окремих областях синоптики попереджають про локальні грозові дощі та туман.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, 15 липня в більшості регіонів України денна температура триматиметься в межах +25…+29 градусів. Ближче до вихідних місцями стовпчики термометрів перескочать позначку у +30, тож літо порадує нас помірною спекою.

У нічні години короткочасні опади з грозами можуть зачепити західні, південні та центральні області. Протягом дня географія дощів зміститься: невеликі локальні зливи пройдуть лише на сході країни, у Карпатському регіоні, а також на території Черкаської та Вінницької областей. Усі інші куточки України вдень насолоджуватимуться сухою та теплою погодою.

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Водночас керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що спека до України буде повертатися поступово, починаючи від 16 липня.

Температура повітря вночі підвищиться до +16…+21 градуса тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +31 градуса тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 15 липня атмосферний тиск почне підвищуватися, завдяки чому погода стане більш стійкою, а нещодавня свіжість поступово поступиться місцем приємному літньому теплу. Протягом доби очікується мінлива хмарність, проте повністю уникнути опадів не вдасться — у деяких регіонах усе ще можливі нетривалі грозові дощі.

У нічний та ранковий час карпатський регіон і східні області місцями огорне туман. Вітер північно-західного напрямку дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться в межах +14…+19 градусів, а в денні години повітря прогріється до комфортних +23…+28 градусів.

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Погода в Україні 15 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпеку: вдень 15 липня на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни грози. У зв’язку із цим в цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про грози в деяких регіонах Україні 15 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 15 липня.

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