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На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильні шквали
Оголошено І рівень небезпеки у низці регіонів. Рятувальники просять буди обачними.
У середу, 16 липня, в низці областей України будуть грози, град і шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Погіршення погодних умов очікують у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях.
“У найближчі три години з утриманням до кінця доби прогнозують грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.
Оголошений І рівень небезпеки - жовтий.
Своєю чергою, рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.
Разом з тим, за інформацією синоптиків, 16 липня погода в Україні в багатьох областях буде теплою та спекотною. У частині областей прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози.
Атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи, 16 липня спричинить у західних областях України нестійку погоду з коливаннями тиску та вологості. Вдень фронт поширить свій вплив і на Житомирську, Вінницьку та Київську області.