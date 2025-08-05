На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильні шквали

Негода. / © pixabay.com

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У середу, 6 серпня, в низці областей України оголошено штормове попередження. Регіони накриють грози, град і шквали.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, вночі 6 серпня в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, а вдень - Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях будуть грози. Окрім того, місцями - град та шквали 15-20 м/с.

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У низці областей оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, погода в Україні 6 серпня буде дуже контрастною. Очікується різке підсилення спеки на півдні країни, де температура повітря сягатиме +33…+37 градусів. Найпрохолодніше буде на заході України — +21…+25 градусів.