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На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильні шквали
Оголошено І рівень небезпеки у низці регіонів.
У середу, 6 серпня, в низці областей України оголошено штормове попередження. Регіони накриють грози, град і шквали.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, вночі 6 серпня в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, а вдень - Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях будуть грози. Окрім того, місцями - град та шквали 15-20 м/с.
У низці областей оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки, жовтий.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, погода в Україні 6 серпня буде дуже контрастною. Очікується різке підсилення спеки на півдні країни, де температура повітря сягатиме +33…+37 градусів. Найпрохолодніше буде на заході України — +21…+25 градусів.