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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6422
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На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

В низці областей оголошено І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гроза.

Гроза. / © pixabay.com

У неділю, 8 червня, в Україні будуть грози, град і шквали. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“Вдень 8 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, - наголосили синоптики.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 8 червня. Фото: Укргідрометцентр. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 червня. Фото: Укргідрометцентр. / © Укргідрометцентр

Температура вночі вночі становитиме 17-22° тепла. Вдень повітря прогріється до +29-34°. Тим часом на південному сході країни місцями буде сильна спека - 30-37° тепла. У у північно-західній частині стовпчики термометрів покажуть +23-28°.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом на літо 2025-го. Так, вони попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів. Оскільки торік влітку погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, то цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6422
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