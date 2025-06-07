На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

Гроза. / © pixabay.com

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У неділю, 8 червня, в Україні будуть грози, град і шквали. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“Вдень 8 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, - наголосили синоптики.

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Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 8 червня. Фото: Укргідрометцентр. / © Укргідрометцентр

Температура вночі вночі становитиме 17-22° тепла. Вдень повітря прогріється до +29-34°. Тим часом на південному сході країни місцями буде сильна спека - 30-37° тепла. У у північно-західній частині стовпчики термометрів покажуть +23-28°.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом на літо 2025-го. Так, вони попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів. Оскільки торік влітку погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, то цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.