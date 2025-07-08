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- Укрaїнa
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На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер
Оголошено І рівень небезпеки.
У вівторок, 8 липня, в Україні будуть грози, град і шквали. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
“8 липня у західних областях грози. Вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті значні дощі”, - йдеться у повідомленні.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Як повідомлялося, цього тижня в Україні різко зміниться погода. До південних, східних, центральних областей та півночі дістанеться спека, яка минулого тижня атакувала Європу. Температурних рекордів, щоправда, очікувати не варто. Втім, у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть 30+.