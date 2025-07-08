На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

Погода. / © pixabay.com

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У вівторок, 8 липня, в Україні будуть грози, град і шквали. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“8 липня у західних областях грози. Вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті значні дощі”, - йдеться у повідомленні.

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Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Сьогодні у низці областей оголошено штормове попередження через негоду. / © Укргідрометцентр

Як повідомлялося, цього тижня в Україні різко зміниться погода. До південних, східних, центральних областей та півночі дістанеться спека, яка минулого тижня атакувала Європу. Температурних рекордів, щоправда, очікувати не варто. Втім, у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть 30+.

Дата публікації 13:11, 30.06.25 Кількість переглядів 198 Спека +40 з Європи суне до України! Синоптики вразили прогнозом!