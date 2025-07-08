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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6209
Час на прочитання
1 хв

На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

Оголошено І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Погода.

Погода. / © pixabay.com

У вівторок, 8 липня, в Україні будуть грози, град і шквали. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“8 липня у західних областях грози. Вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті значні дощі”, - йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Сьогодні у низці областей оголошено штормове попередження через негоду. / © Укргідрометцентр

Сьогодні у низці областей оголошено штормове попередження через негоду. / © Укргідрометцентр

Як повідомлялося, цього тижня в Україні різко зміниться погода. До південних, східних, центральних областей та півночі дістанеться спека, яка минулого тижня атакувала Європу. Температурних рекордів, щоправда, очікувати не варто. Втім, у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть 30+.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6209
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