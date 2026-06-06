- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер
В низці областей оголошено І рівень небезпеки через сильне погіршення погоди.
У неділю, 7 червня, в Україні будуть грози, град і сильний вітер. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
«7 червня в Україні, крім східних областей, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях — значний дощ», — наголосили синоптики
Через негоду оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Прогноз погоди на 7 червня
За даними синоптиків, в регіонах буде хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків.
Температура повітря вночі становитиме +13-18°. Прохолодніше буде на заході країни — 10-15° тепла. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +24-29°. У західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях повітря прогріється до 20-25° тепла.
Нагадаємо, раніше керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань дав прогноз на перші вихідні літа. Вже у суботу, з його слів, із заходу наблизиться активний фронтальний розділ, який принесе перші небезпечні явища. У цей час місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.