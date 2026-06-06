На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

Гроза. / © pixabay.com

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У неділю, 7 червня, в Україні будуть грози, град і сильний вітер. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«7 червня в Україні, крім східних областей, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях — значний дощ», — наголосили синоптики

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Через негоду оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 7 червня

За даними синоптиків, в регіонах буде хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків.

Температура повітря вночі становитиме +13-18°. Прохолодніше буде на заході країни — 10-15° тепла. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +24-29°. У західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях повітря прогріється до 20-25° тепла.

Нагадаємо, раніше керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань дав прогноз на перші вихідні літа. Вже у суботу, з його слів, із заходу наблизиться активний фронтальний розділ, який принесе перші небезпечні явища. У цей час місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

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