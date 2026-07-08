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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
316
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1 хв

На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

Погода в Україні різко зміниться — регіони накриють опади і сильний вітер.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Негода.

Негода. / © Associated Press

У четвер, 9 липня, в Україні погіршиться погода. Низку областей накриють сильні грози, град і шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та ДСНС.

Вдень синоптики прогнозують грози, місцями град та шквали вітру 15–20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"На Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 липня. / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 липня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що після дощів до України знову суне пекельна спека. За попереднім прогнозом, наприкінці наступного тижня температура повітря знову перевищить позначку +30 °C. Зараз потужна хвиля спеки вже охопила країни Західної Європи.


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Дата публікації
Кількість переглядів
316
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