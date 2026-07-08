На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

Негода. / © Associated Press

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У четвер, 9 липня, в Україні погіршиться погода. Низку областей накриють сильні грози, град і шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та ДСНС.

Вдень синоптики прогнозують грози, місцями град та шквали вітру 15–20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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"На Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 липня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що після дощів до України знову суне пекельна спека. За попереднім прогнозом, наприкінці наступного тижня температура повітря знову перевищить позначку +30 °C. Зараз потужна хвиля спеки вже охопила країни Західної Європи.





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